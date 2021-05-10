В воскресенье, 9 мая, на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья с полуторамесячным ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Трагедия случилась около 17:00 воскресенья, 9 мая, рядом с селом Колоденка Ровенского района.

Как сообщили в полиции, столкнулись автомобили "Ауди А4" и микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter". Водитель "Ауди" — 34-летний житель Ровно — ехал в направлении Киева и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. За рулем "Мерседеса" был 30-летний житель Закарпатской области.

Водитель "Ауди" погиб на месте. Также от полученных травм погиб его полуторамесячный сын. А через несколько часов в больнице умерла и 37-летняя жена водителя автомобиля "Ауди". Перед этим у нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья.

Кроме того, управлявший микроавтобусом водитель не смог сам выбраться из транспорта. Ему помогли спасатели. Медики диагностировали у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Житомирской области в ДТП погибли 15-летний парень и 48-летний водитель.

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