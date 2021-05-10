В Украине за последние сутки почти в два раза снизилось число новых случаев коронавируса. По данным Минздрава, за прошлые 24 часа Covid-19 выявили у 2 817 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 10 мая министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По его данным, вчера заболели 159 детей и 31 медработник. В больницы попали 1 414 человек. За сутки в Украине сделали 21 883 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 13 158, методом ИФА - 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 475).

По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано уже 2 122 327 случаев коронавируса. Из них 46 512 оказались летальными (+119 за сутки). Выздоровели 1 768 753 человека (1 768 753). Всего на сегодня в Украине провели уже 9 668 937 ПЦР-тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях. Меньше всего - 15 случаев - выявили за прошлые сутки в Хмельницкой области.

Напомним, с 7 мая в Украине не осталось ни одного региона в "красной" зоне карантина.

Также мы писали о том, что в очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек.