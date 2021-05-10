Украинский олигарх и президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов рассказал, болел ли он коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью ведущему программы "Великий футбол" Александру Денисову, передает "Украина 24".

"Однажды была ситуация: у меня было общение и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболела. Потом, на следующий день, когда позвонила и сказала мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую - все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил - все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю - опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест. Начинаю мерить сатурацию: раз меряешь - там одно показывает, второй - второе показывает, третий - третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце - и сидишь сутками меряешь. В результате по большому счету, ничего нет.

Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4-5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал - все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10-15 дней. Все время - отрицательный. То есть я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали "позитивное" и ты уходишь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: "Ух ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает", - рассказал Ахметов.

Напомним, ранее Ахметов прокомментировал свои отношения с Зеленским. По его словам, у них одни цели.

Также сообщалось, что Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев по версии Forbes.