Самым важным фактором экономического развития Украины и одним из главных шагов на ее пути в ЕС является судебная реформа.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе переговоров с представителями сообщества в странах Восточного партнерства, которые прошли в воскресенье, 9 мая, в форме "живого чата" в Facebook.

"Судебная система - это нечто такое, что не было реформировано в Украине за все 30 лет ее независимости. <...> Уже не коррупция, но судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину", - сказал дипломат.

Также он напомнил, что Украина пользуется широкой поддержкой в процессе реформирования со стороны международных партнеров, в частности Европа предоставляет экспертов, а при необходимости выделяет средства.

"В рамках группы поддержки, вместе со странами Большой семерки, мы поделились с властью и общественностью Украины дорожной картой, содержащей шаги, которые нужно сделать, с нашей точки зрения, для правильной реформы судебной системы. В основе этих предложений есть реформа Высшего совета правосудия, тех структур, которые проводят администрирование бюджета судов, и тех, которые назначают судей", - заявил посол.

Дипломат добавил, что необходим "постоянный толчок" от украинского лидера Владимира Зеленского, который "будет демонстрировать, что это (судебная реформа - ред.) является приоритетом".

Напомним, в марте Рада поддержала отбор членов ВСП через комиссию экспертов, назначаемых Западом.

Также мы писали, что в ВСП резко осудили идею контроля "международных организаций" над судебной системой.