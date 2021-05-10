Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" все еще может быть поставлена в Германию в июне этого года.

Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на публикацию немецкой газеты Bild, авторы которой назвали "фактически мертвой" сделку о поставках препарата в ФРГ.

"Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", - цитирует представителя фонда официальный телеграм-канал вакцины.

Также в РФПИ заявили, что информация, обнародованная немецкой газетой "не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и другие вакцины на европейский и другие рынки".

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников (...) Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире", - добавили в фонде.

Также в РФПИ утверждают, что он располагает информацией о попытках "крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA (европейский регулятор лекарственных средств - Ред.) с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки".

Напомним, в публикации Bild идет речь о том, что России пришлось бы пожертвовать заявленным объемом поставок вакцины в Индию, где наблюдается сложная ситуация с Covid-19, ради передачи необходимого количества доз препарата в ФРГ.

Также немецкие журналисты утверждали, что требования к процессу согласования европейским регулятором (EMA) использования "Спутника" на территории Евросоюза гораздо выше, чем "ожидали в Москве".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце прошлого месяца заявила, что смысл в закупке российского препарата появится, если европейский регулятор быстро его сертифицирует.