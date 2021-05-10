В поисковом отряде "Лиза Алерт" не подтвердили информацию СМИ о том, что глава минздрава Омской области Александр Мураховский, который потерялся на охоте в лесу, был найден.

Об этом заявил представитель "Лизы Алерт" Григорий Сергеев, передает Телеграм-канал "Mash".

Перед этим в МЧС и МВД Омской области сообщили, что поиски министра приостановлены из-за темноты и продолжатся завтра.

Кроме того, как сообщает RT в Телеграме, в УМВД по Омской области также опровергли информацию об обнаружении министра.

Напомним, Мураховский уехал с охотбазы на квадроцикле в лесной массив. После того как он не вернулся с охоты, его пытались самостоятельно разыскать знакомые. После безуспешных поисков 8 мая они обратились в полицию.

Поиски осложнены наличием заболоченных участков. Его ищут добровольцы из поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", Росгвардия, МЧС. Задействованы вертолеты, беспилотники и техника повышенной проходимости.

Позже в СМИ сообщили, что пропавший во время охоты министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, возглавлявший больницу, когда там лежал Алексей Навальный после отравления, найден живым.