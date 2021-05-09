Британское правительство не рассматривает возможность проведения в Шотландии нового референдума о независимости от Соединенного Королевства ввиду необходимости "сконцентрироваться на насущных проблемах".

Об этом в эфире телеканала Sky News заявил глава канцелярии премьера Майкл Гоув.

"Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем). Я не заинтересован идти этим тупиковым путем", - сказал он.

В то же время отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах премьер-министр Борис Джонсон дал бы согласие на проведение второго референдума, Гоув ответил: "Сейчас такое не рассматривается. Конечно, жители Шотландии имеют на это право, как мы видели в 2014 году, однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах".

Напомним, ранее были оглашены результаты выборов в парламент Шотландии. На них Шотландская национальная партия (SNP) получила большинство мест (64) в региональном законодательном собрании. Лидер партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен после объявления результатов заявила, что она намерена выступать за проведение повторного референдума о независимости. Эту позицию поддерживает и партия "зеленых", которые получили 8 мест в местном парламенте. При этом для проведения референдума необходимо одобрение центральных властей. Премьер Джонсон уже заявлял, что разрешение на это он не даст.

В свою очередь Стерджен заявила, что глава британского правительства сможет остановить референдум, только если оспорит его в суде. По ее словам, Джонсон "не имеет права вставать на пути демократического выбора народа Шотландии".

Ранее первая министр утверждала, что решение о выходе Великобритании из Евросоюза противоречит желанию шотландцев, поэтому Шотландия должна обрести независимость.