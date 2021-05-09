Пропавший во время охоты министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, возглавлявший больницу, когда там лежал Алексей Навальный после отравления, найден живым.

Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на представителя поискового отряда "Лиза Алерт" (самая известная в РФ организация по поиску людей, которая состоит из добровольцев, - Ред.)

Подробности не уточняются. Официальных подтверждений этой информации пока не было. Мужчину на протяжении трех суток не могли найти в Большеуковском районе. О его состоянии не сообщается.

В то же время, как сообщили "РИА Новости", в УМВД опровергают это информацию. Там заявляют, что Мураховский пока не найден.

Напомним, Мураховский уехал с охотбазы на квадроцикле в лесной массив. После того как он не вернулся с охоты, его пытались самостоятельно разыскать знакомые. После безуспешных поисков 8 мая они обратились в полицию. Поиски были осложнены труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.

Мураховский возглавил региональный минздрав в ноябре 2020 года после того, как его предшественника отправили в отставку. До этого он работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда попал оппозиционер Алексей Навальный после отравления 20 августа 2020 года.

Ранее мы писали, что в больнице Омска, куда после отравления попал Навальный, за два месяца умер уже второй врач.