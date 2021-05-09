В Житомире мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, однако за секунду до трагедии его успели спасти правоохранители.

Видео с места инцидента обнародовала пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Днем в субботу, 8 мая, патрульные получили вызов о том, что за перилами моста стоит мужчина и пытается спрыгнуть в водоем.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина как раз решился на суицид - он перекрестился, натянул шапку на глаза и устремился вперед. Однако полицейские мгновенно перетянули его в безопасное место. При этом правоохранителям пришлось применить силу, так как спасенный не был готов к такой неожиданной помощи.

В результате правоохранители передали мужчину медикам.

Напомним, недавно под Полтавой в ходе конфликта со своей бывшей мужчина облил себя и ее квартиру бензином и угрожал все поджечь. Несмотря на то, что он осуществил свои угрозы, силовикам удалось предотвратить трагедию.

Ранее в Минздраве рассказали, как распознать склонного к самоубийству человека, а также перечислили группы риска.

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