В воскресенье, 9 мая, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Политики обсудили ситуацию в Украине и ее стремление вступить в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Также главы государств обменялись поздравлениями с Днем Победы. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации.

В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин и Лукашенко обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами.

В свою очередь в Кремле заявили, что главы двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы российского президента, был затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

Там добавили, что лидеры будут находиться в постоянном личном контакте.

Напомним, 22 апреля Лукашенко посетил Москву, где провел личную встречу с Путиным.

Также мы писали, что Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы, напомнив об угрозе национального эгоизма.