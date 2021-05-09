Петровский район Донецка обстреляли Вооруженные силы Украины. В результате был убит мирный житель.

Об этом сообщила "Народная милиция "ДНР" в телеграме в воскресенье, 9 мая.

По данным "республики", трагедия произошла в поселке шахты "Трудовская", по ул. Томская д.10. Как сообщается, огонь было открыт из БМП-2 по жилым кварталам. Ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1939 года рождения.

Также, как пишет "Народная милиция", в результате обстрелов повреждена общеобразовательная школа и шесть гражданских домостроений.

Киев не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Напомним, утром, 15 апреля, в "СЦКК ДНР" заявили об обстреле Киевского района в результате чего погиб человек. Украинская сторона гибель мирного жителя пока не подтвердила.

Позже появилось фото мужчины, который погиб в Донецке в результате обстрела. Судя по снимку, снаряд взорвался около панельной пятиэтажки, на окнах отсутствуют стекла, вероятно, из-за поражения взрывной волной или осколками.

Также мы писали, что в Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада.