В "ДНР" сообщили о гибели мирного жителя после обстрела поселка шахты "Трудовская"
Петровский район Донецка обстреляли Вооруженные силы Украины. В результате был убит мирный житель.
Об этом сообщила "Народная милиция "ДНР" в телеграме в воскресенье, 9 мая.
По данным "республики", трагедия произошла в поселке шахты "Трудовская", по ул. Томская д.10. Как сообщается, огонь было открыт из БМП-2 по жилым кварталам. Ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1939 года рождения.
Также, как пишет "Народная милиция", в результате обстрелов повреждена общеобразовательная школа и шесть гражданских домостроений.
Киев не подтверждал и не опровергал эту информацию.
Напомним, утром, 15 апреля, в "СЦКК ДНР" заявили об обстреле Киевского района в результате чего погиб человек. Украинская сторона гибель мирного жителя пока не подтвердила.
Позже появилось фото мужчины, который погиб в Донецке в результате обстрела. Судя по снимку, снаряд взорвался около панельной пятиэтажки, на окнах отсутствуют стекла, вероятно, из-за поражения взрывной волной или осколками.
Также мы писали, что в Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада.