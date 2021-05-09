В Национальной полиции открыли 13 уголовных производств из-за нарушений во время празднования Дня Победы нал нацизмом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции вечером в воскресенье.

По состоянию на 18:00 в полицию сообщили о 61 возможном нарушении.

Всего за день в Украине состоялись 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом, в которых приняли участие более 54 тысяч человек.

Большинство нарушений касалось использования запрещенной символики. Открыто 13 уголовных дел, из них 11 – по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины.

4 таких дела открыты в Запорожской области, по 2 – в Закарпатской и Сумской, по 1 – в Луганской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, одно уголовное дело открыто во Львовской области по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, и одно в Николаевской области по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Также правоохранители составили 22 административных протокола:

8 – по ст. 173 (мелкое хулиганство) (6 – в Одесской и по 1 во Львовской области и Киеве);

5 – по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) (2 – в Одесской и по 1 в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях);

5 – по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) (3 – в Одесской и 2 – в Запорожской областях);

4 – по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей), (2 – в Одесской, по 1 в Запорожской и Луганской областях).

Как мы писали, в День Победы порядок в Украине обеспечивают более 12 000 полицейских.

Итоги "Страны": как прошло 9 мая 2021 года в Украине - репортаж и аналитика.