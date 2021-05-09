В воскресенье, 9 мая, Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - написал глава Минздрава.

Напомним, первые 200 тысяч доз этого препарата Украина получила 10 апреля. Спустя три дня Минздрав объявил о старте иммунизации населения китайской вакциной. Еще 500 тысяч доз препарата прибыли в страну 30 апреля.

Вакцина CoronaVac производится по старой технологии - из инактивированного (реального "убитого") вируса. Эффективность Sinovac составляет 50,65% - таким образом, половина привитых могут заболеть Covid-19 в легкой форме. От тяжелых форм, когда нужна госпитализация, препарат защищает на 83,70%. От летальных случаев - на 100%, утверждает производитель.

Также в Украине используются препараты CoviShield (индийская вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca) и вакцина от Pfizer/BioNTech.

По состоянию на воскресенье, 9 мая, в Украине хотя бы один укол вакциной от коронавируса получил 862 641 человек. При этом в очередь на получение прививки записались уже более 597 тысяч украинцев.