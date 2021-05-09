В Индии, куда Украина отправит гуманитарную помощь из-за коронавируса, зафиксировали уже более сотни случаев заражения мукоромикозом, известным как "черная плесень".

Об этом пишет издание "India Today".

Сообщается, что вспышка началась на территории штата Гуджарат на западе Индии. Там медики сообщают о случаях болезни в последние дни.

Сегодня выявлено более ста случаев заражения мукоромикозом и несколько случаев смерти, вызванной данным заболеванием. При этом медики сообщают, что в восьми случаях пациенты полностью потеряли зрение.

Этим недугом заражаются в основном люди, которые болеют или переболели коронавирусом.

Мукормикоз — это заболевание, которое характеризуется развитием в лимфатических узлах и лёгких язв и некрозов, что приводит к смерти.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне смертоносной второй волны COVID-19 в Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди пациентов с COVID-19.

Как мы писали, в Индии врач показал длинный "коронавирусный" кровяной тромб, извлеченный у пациента.