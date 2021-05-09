В Одессе оркестр дал концерт для одного зрителя - под окнами 100-летнего ветерана. Фото
В воскресенье, 9 мая, в День Победы командование ВМС ВС Украины поздравило ветерана морской пехоты Ивана Кулибабу.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
"9 мая в честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", - говорится в сообщении.
Как сообщается, руководство украинского флота пожелало заслуженному офицеру и Герою войны, которому исполнилось 100 лет, крепкого здоровья.
К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие. Традиционно, для Ивана Трофимовича играл военный оркестр и звучали пожелания от гостей.
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