В воскресенье, 9 мая, в День Победы командование ВМС ВС Украины поздравило ветерана морской пехоты Ивана Кулибабу.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"9 мая в честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители Командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, руководство украинского флота пожелало заслуженному офицеру и Герою войны, которому исполнилось 100 лет, крепкого здоровья.

К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие. Традиционно, для Ивана Трофимовича играл военный оркестр и звучали пожелания от гостей.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полицейские пытались задержать бабушек-ветеранов за портрет Жукова. Но за них заступились люди.

Также сообщалось, что возле парка Славы националисты устроили провокацию и зиговали в сторону ветеранов.