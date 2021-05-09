В селе Войниха Полтавской области в ходе конфликта с бывшей сожительницей мужчина облил себя и ее квартиру бензином и угрожал все поджечь. Несмотря на то, что он осуществил свои угрозы, силовикам удалось предотвратить трагедию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пятницу, 7 мая, около 20:30 женщина сообщила полиции, что ее бывший сожитель намерен покончить жизнь самоубийством.

По прибытии на место происшествия, полицейские выяснили, что житель села Мгар 1988 года рождения приехал в квартиру своей бывшей сожительницы чтобы разрешить семейный конфликт.

В ходе разговора началась ссора. В какой-то момент мужчина облил себя и дом своей возлюбленной бензином и угрожал все поджечь. Полицейские попытались его успокоить, однако мужчина не прислушался - поджег себя и окружающие предметы.

"Инспекторы полиции среагировали мгновенно. Они спасли мужчину, быстро накрыв его одеялом и вывели из помещения. Затем полицейские передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в местную больницу", - заявили в полиции.

Также к медикам за помощью обратился и один из правоохранителей, который в ходе тушения пожара отравился угарным газом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, недавно экс-депутат Киевсовета сжег автомобиль своей супруги и устроил пожар в квартире, где находилась его жена и четверо детей.

Ранее мы писали о том, как житель Сум чуть не сжег свою тетю с ребенком в квартире после семейной ссоры.