На границе Украины с Польшей и Словакией образовалась большая очередь. На пропускных пунктах застряли в общей сложности застряли 621 автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы в Facebook.

По данным ведомства, на польской границе ожидают 60 автомобилей в пунтке пропуска Грушев", 100 - "Шегини", 120 - "Краковец".

Кроме того, на границе со Словакией насчитывается 77 авто в пункте пропуска "Малый Березный" и 120 - на КПП "Ужгород".

Тем временем на венгерской границе на КПП "Тиса" стоят 95 автомобилей.

Напомним, в апреле мы писали, что на границе Украины с Польшей в пробке оказалось более 400 автомобилей. Масштабные пробки были зафиксированы в пунктах пропуска: Ягодин - 50 автомобилей, Грушев - 30, Шегини - 200, Краковец - 150.

Как мы писали, вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев. В основном это молодые люди до сорока лет, которые приезжают в страну работать. Граждане Украины находятся в Польше в основном кратковременно, на основе безвизового режима или на основании виз.