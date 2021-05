У Facebook, который владеет одноименной соцсетью и Instagram, нет права бессрочно блокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, хотя его публикации и "нарушали политику" корпорации.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сопредседатель надзорного совета компании Facebook Майкл Макконнел.

По его словам, заявления Трампа, которые он публиковал в соцсетях во время беспорядков в Капитолии 6 января, "очевидно нарушали политику" Facebook. Надзорный орган корпорации "признал факт нарушения" этих правил и поддержал первичное решение о блокировке аккаунтов экс-президента.

"Господин Трамп должен соблюдать те же правила социальной сети, которые соблюдают все остальные ее пользователи. Но мы не считаем, что у социальной сети были основания блокировать его на бессрочный период", - сказал Макконнел, добавив, что руководству Facebook следует "привести в порядок" свои требования к пользователям.

"Им нужно некоторое время, потому что их правила беспорядочны. Они носят непрозрачный, непонятный и непоследовательный характер", - утверждает Макконнел.

"Надеюсь, что за ближайшие несколько месяцев они смогут решить эти вопросы и вернутся (к рассмотрению дела о блокировке Трампа) готовыми открыто применить свои правила", - заключил представитель надзорного совета.

Отметим, что надзорный совет Facebook связан с корпорацией, однако представляется независимым органом, состоящим из экспертов в медиасфере.

В среду, 5 мая, орган поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. В то же время он рекомендовал компании через 6 месяцев вновь рассмотреть решение о бессрочном характере блокировки.

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называя их патриотами и утверждая, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Несмотря на то, что Трамп уже сложил свои президентские полномочия, администрации социальных сетей не принимали решений относительно разблокировки его аккаунтов.

Во вторник, 4 мая, на официальном вебсайте бывшего президента США появилась платформа под названием "Со стола Дональда Трампа" (From the desk of Donald J. Trump), которая позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, а также посты с фото и видео. Однако там нет функции, позволяющей сторонним пользователям взаимодействовать с публикациями экс-президента.