Почти 600 тыс. украинцев ждут очереди на вакцинацию. Фото: Pixabay

Более 597 тысяч украинцев уже записались в очередь на получение прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 9 мая. 

МОЗ пишет, что сейчас Украине вакцинируют:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения;
  • жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
  • участников Операции объединенных сил на востоке Украины;
  • социальных работников;
  • священнослужителей;
  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
  • педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
  • сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
  • людей в возрасте от 65 лет.

Как сообщается, приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что записаться на прививку могут все, независимо от вхождения в приоритетную группу. 

Пост МОЗ в Телеграме

Напомним, тем временем в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей.

Также мы писали, что в Минздраве попросили украинцев сообщать о нарушениях порядка вакцинации от коронавируса.

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