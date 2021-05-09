Более 597 тысяч украинцев уже записались в очередь на получение прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 9 мая.

МОЗ пишет, что сейчас Украине вакцинируют:

медиков и работников учреждений здравоохранения;

жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

участников Операции объединенных сил на востоке Украины;

социальных работников;

священнослужителей;

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);

сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;

людей в возрасте от 65 лет.

Как сообщается, приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что записаться на прививку могут все, независимо от вхождения в приоритетную группу.

Напомним, тем временем в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей.

Также мы писали, что в Минздраве попросили украинцев сообщать о нарушениях порядка вакцинации от коронавируса.