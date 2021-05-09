В очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек - Минздрав
Более 597 тысяч украинцев уже записались в очередь на получение прививки от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 9 мая.
МОЗ пишет, что сейчас Украине вакцинируют:
- медиков и работников учреждений здравоохранения;
- жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
- участников Операции объединенных сил на востоке Украины;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
- людей в возрасте от 65 лет.
Как сообщается, приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
Кроме того, в Минздраве напомнили, что записаться на прививку могут все, независимо от вхождения в приоритетную группу.
Напомним, тем временем в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей.
Также мы писали, что в Минздраве попросили украинцев сообщать о нарушениях порядка вакцинации от коронавируса.