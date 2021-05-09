Представители ОРДЛО передали Киеву списки на обмен удерживаемыми лицами в апреле прошлого года. Украинская сторона сделала аналогичный шаг около 6 месяцев назад. На данный момент списки уточняются.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила представительница Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова.

"Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают", - сообщила Иванова.

По ее словам, на данный момент рано предполагать, сколько лиц могут быть освобождены с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, осенью прошлого года представители "ДНР" заявили, что обмен пленными между Киевом и неподконтрольной территорией Донбасса возможен только после согласования в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений.

20 января уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что "ДНР" и "ЛНР" передадут в Украину пленных через нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако позже этот процесс был заблокирован.

Уже 5 мая "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Киев впервые за полтора года передал Донецку список для обмена пленными и его уже начали согласовывать.