Во Франции при иммунизации населения от новых штаммов коронавируса будут отдавать предпочтение не препарату от AstraZeneca, а вакцинам других производителей.

Об этом в воскресенье, 9 мая, в эфире BFM TV заявил президент Эммануэль Макрон.

"Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса. Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны. Этот подход продиктован прагматизмом", - заявил французский лидер в ходе общения с журналистами.

Emmanuel Macron: "Il faut continuer de vacciner avec le vaccin [AstraZeneca] car il nous aidera à la sortie de crise, mais pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces" pic.twitter.com/1rlPqwW5fG May 9, 2021

До этого Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз производитель поставил около 40 млн доз.

Ранее в этом году сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) внесли информацию о вероятности развития тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.