Макрон назвал это решение прагматичным. Фото: Flickr

Во Франции при иммунизации населения от новых штаммов коронавируса будут отдавать предпочтение не препарату от AstraZeneca, а вакцинам других производителей.

Об этом в воскресенье, 9 мая, в эфире BFM TV заявил президент Эммануэль Макрон.

"Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса. Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны. Этот подход продиктован прагматизмом", - заявил французский лидер в ходе общения с журналистами.

До этого Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз производитель поставил около 40 млн доз.

Ранее в этом году сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) внесли информацию о вероятности развития тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.

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