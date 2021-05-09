Ангела Меркель выразила надежду, что люди, которые не сделали прививку от коронавируса, также смогут отправиться в Европу на летние каникулы.

Об этом пишет The Local в субботу, 9 мая. Канцлер Германии уточнила, о туристах из каких стран она ведет речь. Но, судя по контексту, можно сделать вывод, что она говорила только о гостях из стран Евросоюза.

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было возможно прошлым летом", - заявила Меркель.

По ее словам, возможность летних каникул в Европе "конечно" применима ко всем, независимо от того, вакцинированы они или нет. "Я пока не могу назвать день, когда это произойдет", - сказала она.

Канцлер добавила, что по мере снижения уровня заражения ограничения в Германии будут отменены. "Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила канцлер.

Как сообщается, из-за того, что почти во всех странах ЕС уровень заболеваемости был ниже 50 на 100 000 жителей в течение большей части прошлого лета, на поездки внутри блока накладывались очень незначительные ограничения.

Меркель также заявила, что лидеры Евросоюза на неформальном саммите в Порту обсуждали цифровые сертификаты о вакцинации - так называемый "зеленый сертификат".

По ее словам, несмотря на наличие технических требований, таких как совместимость, все еще остаются нерешенными вопросы, касающиеся взаимного признания вакцин, не лицензированных в ЕС.

Напомним, в Германии с 9 мая отменяются ряд ограничений для людей, полностью привитых от коронавируса и тех, кто недавно выздоровел.

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