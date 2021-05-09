Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Сумма запрашиваемой компенсации может составить минимум 1 миллиард крон (около 47,5 млн долларов или 1,3 млрд грн по курсу - Ред.).

Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала член чешского Кабмина.

В то же время она признала, что шансы на получение компенсации от России являются мизерными.

В свою очередь губернатор Злинского края, на территории которого произошел инцидент, Радим Холиш, заявил, что его регион может инициировать дополнительное возмещение убытков, поэтому сумма в миллиард крон компенсации не является окончательной.

Глава Европейского комитета нижней палаты чешского парламента Ондржей Бенешик заверила, что добиться компенсации со стороны России будет сложно, однако настаивает, что Чехии следует попытаться это сделать.

Тем временем министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что власти уже готовят заявку на компенсацию.

"Международная ответственность за противоправные действия власти РФ будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников", - сказал глава МИД.

Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

После этого Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Затем глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении посольства России до 5 человек.

Позже президент Чехии Милош Земан в телеобращении заверил, что доказательств причастности российских граждан ко взрывам во Врбетице на данный момент нет. Сенат Парламента Чешской республики в ответ на это намерен инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны.

А вчера, 8 мая, чешский премьер-министр Андрей Бабиш обратился к странам Европейского союза с просьбой выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату, чтобы подтвердить свою солидарность с Прагой.