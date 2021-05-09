Китайские власти решили установить "разделительную линию" на вершине Эвереста для предотвращения смешивания альпинистов из Непала, который поражен коронавирусом, с альпинистами, поднимающимися со стороны Тибета.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, базовый лагерь Эвереста находится на стороне Непала, власти которого еще не отменили весенний сезон альпинизма, который действует с апреля до начала июня, пока не начался сезон дождей.

По данным агентства Xinhua со ссылкой на главу спортивного бюро Тибета, небольшая группа тибетских гидов-альпинистов поднимется на Эверест и установит "разделительную линию" на вершине, чтобы остановить любые контакты между альпинистами с обеих сторон пика.

Сообщается, что группа из 21 гражданина Китая направится на тибетскую сторону.

Кроме того, Государственное информационное агентство пишет, что тибетские гиды установят разделительную линию перед своим прибытием, но не указывается, как эта линия будет выглядеть.

Также неясно, будут ли тибетские гиды проводить "разделение", или они останутся в так называемой "зоне смерти", где много жизней было потеряно из-за нехватки кислорода, чтобы удерживать линию.

Вершина 8848-метрового пика представляет собой небольшой снежный холм, на котором едва хватает места для полдюжины альпинистов и гидов одновременно.

Отметим, что Китай не позволял иностранным альпинистам совершать восхождения с тибетской стороны с момента вспышки коронавируса в прошлом году из-за опасений по поводу инфекции.

Туристам в живописном районе Эвереста в Тибете также запрещено посещать базовый лагерь на тибетской стороне.

Напомним, ранее мы писали, что в соседнем с Индией Непале заболеваемость коронавирусом выросла в 30 раз, в больницах не хватает кислорода.

Также сообщалось, что в прошлом году Непал закрыл Эверест для альпинистов из-за коронавируса.