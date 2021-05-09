Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" тысяче украинок. Среди них всего 15 киевлянок
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня матери, 9 мая, присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1019 украинским женщинам.
Сегодня глава государства подписал соответствующий указ №188/2021.
"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей", - заявили в Офисе президента.
Звания "Мать-героиня" удостоились жительницы:
- Волынской области - 145 человек;
- Львовской области - 115;
- Ровенской области - 87;
- Черновицкой области - 77;
- Одесской области - 76;
- Ивано-Франковской области - 54;
- Тернопольской области - 54;
- Житомирской области - 50;
- Винницкой области - 49;
- Хмельницкой области - 41;
- Днепропетровской области - 33;
- Закарпатской области - 32;
- Черкасской области - 27;
- Полтавской области - 27;
- Харьковской области - 23;
- Черниговской области - 22;
- Запорожской области - 21;
- Сумской области - 18;
- города Киева - 15;
- Донецкой области - 13;
- Николаевской области - 12;
- Херсонской области - 9;
- Луганской области - 9;
- Киевской области - 5;
- Кировоградской области - 5.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем матери своих близких.
Также "Страна" делилась самыми яркими поздравлениями и открытками к этому празднику.
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