Звание украинки получили за образцовое воспитание детей. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня матери, 9 мая, присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1019 украинским женщинам.

Сегодня глава государства подписал соответствующий указ №188/2021.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей", - заявили в Офисе президента.

Звания "Мать-героиня" удостоились жительницы:

  • Волынской области - 145 человек;

  • Львовской области - 115;

  • Ровенской области - 87;

  • Черновицкой области - 77;

  • Одесской области - 76;

  • Ивано-Франковской области - 54;

  • Тернопольской области - 54;

  • Житомирской области - 50;

  • Винницкой области - 49;

  • Хмельницкой области - 41;

  • Днепропетровской области - 33;

  • Закарпатской области - 32;

  • Черкасской области - 27;

  • Полтавской области - 27;

  • Харьковской области - 23;

  • Черниговской области - 22;

  • Запорожской области - 21;

  • Сумской области - 18;

  • города Киева - 15;

  • Донецкой области - 13;

  • Николаевской области - 12;

  • Херсонской области - 9;

  • Луганской области - 9;

  • Киевской области - 5;

  • Кировоградской области - 5.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем матери своих близких.

Также "Страна" делилась самыми яркими поздравлениями и открытками к этому празднику.

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