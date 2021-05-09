Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня матери, 9 мая, присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1019 украинским женщинам.

Сегодня глава государства подписал соответствующий указ №188/2021.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей", - заявили в Офисе президента.

Звания "Мать-героиня" удостоились жительницы:

Волынской области - 145 человек;





Львовской области - 115;





Ровенской области - 87;





Черновицкой области - 77;





Одесской области - 76;





Ивано-Франковской области - 54;





Тернопольской области - 54;





Житомирской области - 50;





Винницкой области - 49;





Хмельницкой области - 41;





Днепропетровской области - 33;





Закарпатской области - 32;





Черкасской области - 27;





Полтавской области - 27;





Харьковской области - 23;





Черниговской области - 22;





Запорожской области - 21;





Сумской области - 18;





города Киева - 15;





Донецкой области - 13;





Николаевской области - 12;





Херсонской области - 9;





Луганской области - 9;





Киевской области - 5;





Кировоградской области - 5.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем матери своих близких.

Также "Страна" делилась самыми яркими поздравлениями и открытками к этому празднику.