Полк собак прошагал торжественным маршем в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области в России.

Об этом сообщает местная горадминистрация.

"В Междуреченске в парадном строю прошли "лохматые герои". Впервые в Кузбассе жители города со своими четвероногими питомцами промаршировали в честь Дня Победы", – говорится в сообщении в Instagram администрации.

Жители Междуреченска поддержали идею любителей собак – кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы из Перми, Омска, Якутии.

Отмечается, "лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта.

"Девятого мая в строю, одетые в военную форму и стилизованные костюмы, прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтеры… Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся" колонна стартовала от площади Согласия... Конечной точкой маршрута стала площадь Весенняя. Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки", – уточняется в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Киеве проходит марш ОПЗЖ против фашизма.

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