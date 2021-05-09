Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который возглавлял больницу, когда там лежал Алексей Навальный после отравления, без вести пропал во время охоты.

Об этом пишет "МК в Омске".

Днем 7 мая он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сутки пропавшего без вести искали его знакомые, а днем 8 мая они обратились в полицию.

МВД региона разместило сообщение о пропавшем без вести в Большеуковском районе мужчине 1971 года рождения без указания имени. В поисках, как сообщается, участвует местная полиция, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается, что в ближайшее время из Омска прибудут дополнительные силы для участия в поисковой операции. Поиски, сообщает управление МВД по области, осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

По информации издания "СуперОмск", квадроцикл Мураховского обнаружен в одном из болот Большеуковского района, но его самого пока найти не удалось.

Как пишет Телеграм-канал "Life Shot, рядом с местом, где был найден квадроцикл министра, с беспилотника заметили двух медведей.



Сообщается, что глава омского Минздрава после того, как уехал в лес, выходил на связь с другими охотниками по рации и говорил, что застрял и дальше пойдёт пешком. Но вот в какую сторону идти — Мураховский понять не мог.

Сейчас в его поисках участвует больше 60 человек, привлечены вертолёты, спасатели, волонтеры.

Как известно, Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники "Шарите" обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы "Новичок". Врачи омской больницы настаивали на том, что у Навального симптомов отравления нет.

Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Еще один заместитель главврача Сергей Максимишин, также занимавшийся Навальным, умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В марте скончался еще один врач, работавший в этой больнице во время госпитализации Навального, — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 62-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.