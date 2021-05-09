Глава минздрава Омской области и бывший главврач больницы, где лежал Навальный, пропал без вести на охоте
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который возглавлял больницу, когда там лежал Алексей Навальный после отравления, без вести пропал во время охоты.
Об этом пишет "МК в Омске".
Днем 7 мая он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сутки пропавшего без вести искали его знакомые, а днем 8 мая они обратились в полицию.
МВД региона разместило сообщение о пропавшем без вести в Большеуковском районе мужчине 1971 года рождения без указания имени. В поисках, как сообщается, участвует местная полиция, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается, что в ближайшее время из Омска прибудут дополнительные силы для участия в поисковой операции. Поиски, сообщает управление МВД по области, осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.
По информации издания "СуперОмск", квадроцикл Мураховского обнаружен в одном из болот Большеуковского района, но его самого пока найти не удалось.
Как пишет Телеграм-канал "Life Shot, рядом с местом, где был найден квадроцикл министра, с беспилотника заметили двух медведей.
Сообщается, что глава омского Минздрава после того, как уехал в лес, выходил на связь с другими охотниками по рации и говорил, что застрял и дальше пойдёт пешком. Но вот в какую сторону идти — Мураховский понять не мог.
Сейчас в его поисках участвует больше 60 человек, привлечены вертолёты, спасатели, волонтеры.
Как известно, Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники "Шарите" обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы "Новичок". Врачи омской больницы настаивали на том, что у Навального симптомов отравления нет.
Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Еще один заместитель главврача Сергей Максимишин, также занимавшийся Навальным, умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В марте скончался еще один врач, работавший в этой больнице во время госпитализации Навального, — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 62-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.