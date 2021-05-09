Полиция Украины зафиксировала 38 сообщений о правонарушениях во время массовых мероприятий 9 мая. Также было открыто пять дел из-за запрещенной символики.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"По состоянию на сейчас поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций... Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан — парки и лесополосы. До окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме", — сказал Яровой.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики.

"В ЕРДР внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов. Проведена большая профилактическая работа, не допущено серьезных нарушений общественного порядка. Правоохранители продолжают работу в усиленном режиме", — сказал Клименко.

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