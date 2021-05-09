Россия не сможет поставить в Германию свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в июне-июле этого года, а после этого срока необходимость в ней со стороны ФРГ отпадет ввиду расширения поставок других препаратов, уже одобренных для применения европейским регулятором. Таким образом сделка по закупке "Спутника" уже "фактически мертва".

Об этом в воскресенье, 9 мая, со ссылкой на участников переговорного процесса по закупке российской вакцины сообщает немецкое издание Bild.

По словам собеседников газеты, переговоры по поставкам "Спутника V" затягиваются все больше, а РФ не сможет поставить вакцину в июне-июле из-за нехватки сырья.

"Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину "Спутник V" в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить", - утверждают авторы публикации.

Тем временем в правительственных кругах ФРГ полагают, что поставить вакцину в Германию за счет Индии Россия не сможет, учитывая ситуацию с коронавирусом в последней стране. Также, по словам журналистов, требования к процессу согласования европейским регулятором (EMA) использования "Спутника" на территории Евросоюза гораздо выше, чем "ожидали в Москве".

Напомним, 7 апреля премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что закупит 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если европейский регулятор одобрит ее использование.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце прошлого месяца заявила, что смысл в закупке российского препарата появится, если европейский регулятор быстро его сертифицирует.