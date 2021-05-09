Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори, откуда был родом Иосиф Сталин, потребовали вернуть памятник ему, а также начать налаживать отношения с Россией.

Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Сообщается, что ранее в этот день к дому-музею Сталина в Гори пришли граждане с его портретами. Они были в медицинских масках и футболках с надписью "СССР".

Собравшиеся поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом и отметили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.

"СССР был раем, который создал Сталин, в то время арестовывали людей за безделье, а все потому, что всегда были рабочие места... Нам надо перенаправить политическую стрелу в направлении России и наладить отношения", — заявил один из организаторов мероприятия.

Также участники раскритиковали власти Грузии за стремление в НАТО.

После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали ряд памятников Сталину. Его сторонники неоднократно пытались их вернуть. Неизвестные не раз повреждали скульптуры, а власти — демонтировали.

Главный памятник Сталину был демонтирован в 2010 году на центральной площади Гори. После этого местные жители несколько раз пытались его вернуть, но сталкивались с противодействием местных властей.

Напомним, Украина и Грузия договорились о совместных действиях для получения ПДЧ в НАТО.

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