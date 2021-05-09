В воскресенье, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем матери свою жену и мать.

Соответствующий пост опубликован у него в Telegram-канале.

"Мама всегда рядом. Мама рядом даже тогда, когда не рядом. Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, в безопасности ли ты, здоров ли ты, улыбаешься ли ты, не голодный ли и даже – в шапке ли", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский также напомнил, что мама не просто дает человеку жизнь, а и делает еще и счастливой и комфортной.

"И, пожалуй, самый счастливый человек тот, кто в жизни знает двух лучших мам. Свою маму. И маму своих детей. А значит, я уверенно могу сказать, что я – самый счастливый человек на земле Благодаря вам, моя дорогая мамочка Римма и моя дорогая жена Елена. Обе – Владимировны. Обе – бесконечно любимые! Обе – самые лучшие в мире", - добавил он и прикрепил фотографии к посту.

Напомним, 9 мая в мире отмечают День матери. Праздник, когда поздравляют мам, приходится на второе воскресенье мая. Впервые его отметили в США более 100 лет назад, а сегодня к этой традиции присоединились уже в более чем двадцати странах. В связи с этим "Страна" подготовила праздничные открытки для читателей.