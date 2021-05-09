Служба безопасности Украины задержала троих подозреваемых в организации распространения антивенгерских листовок в Берегово Закарпатской области. Двое из них оказались переселенцами из Луганска. По словам представителей спецслужбы, курировали эту провокацию граждане РФ.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила организаторов распространения антивенгерских листовок на Закарпатье. Ими оказались три человека, двое из которых - переселенцы с м. Луганськ. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500 (около 14 тысяч гривен по курсу - Ред.)", - заявили в спецслужбе.

По словам правоохранителей, подозреваемые расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово. В СБУ утверждают, что "российские кураторы" попросили распространить провокационные материалы накануне майских праздников, чтобы дать этому "особую окраску".

"Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (около $500 в долларовом эквиваленте)", - добавили в СБУ.

Также силовики опубликовали портрет молодого Путина, который нашли у одного из фигурантов.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан путем угроз). В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели обыски по местам жительства фигурантов и задержали их.

"В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, всем троим фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - заявили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн) или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, правоохранители зарегистрировали факт появления листовок 3 мая. На этих материалах содержался провокационный текст "Прочь с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить как крыс". В одном из слов была допущена ошибка.

Также мы писали о том, как в декабре прошлого года после угроз венграм Закарпатья полиция открыла два уголовных дела.