В воскресенье, 9 мая, сопредседатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, Вадим Рабинович, председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, председатель Исполкома партии Сергей Лёвочкин и депутаты фракции возложили цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве и провели автопробег по городу на ретроавто.

Об этом говорится на сайте партии.

"Особые слова в этот день я хочу сказать нашим ветеранам, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше, но которые находят в себе силы быть с нами в этот праздник, напоминать о Великой Победе. Мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью. И мы никогда не забудем то, что они вынесли на своих плечах и какую прекрасную процветающую страну они построили. С Днем Победы!" – заявил Юрий Бойко.

"День Победы - это действительно светлый праздник. Это праздник наших ветеранов , праздник всего украинского народа. Это торжество славы той Победы, которую 76 лет тому назад добыли в кровопролитных боях представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа! И мы чтим память героев, воевавших на полях сражений, чтим тех, кто ковал победу в тылу. Мы сделаем все, чтобы сохранить исторические успехи наших предков для будущих поколений", – сказал Виктор Медведчук.

"Сегодня из праздничного Киева я хочу сказать вам всем, чтобы запомнили: враг будет разбит, победа будет за нами!" – сказал Вадим Рабинович.

Дальше колонна ретроавтомобилей проехала по Крещатику к парку Славы.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в Украине отмечают День Победы над нацизмом.