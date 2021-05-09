Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский пытался продать доступ к президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет газета The Sunday Times.

Авторы расследования, которое проводилось совместно с британским телеканалом Channel 4, представились бизнесменами из Южной Кореи.

Им пообещали, что принц пролоббирует интересы клиентов перед Кремлем. Принц Майкл предположительно сообщил, что может совершить поездку в Россию для продвижения интересов компании в Кремле за гонорар в 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13,9 тысячи - Ред.) в день.

Сам кузен британской королевы все обвинения СМИ в свой адрес напрочь отвергает. Его представители указывают на то, что у принца нет и быть не может никаких "особых отношений" с президентом России Владимиром Путиным. Они не контактировали с момента своей последней встречи в июне 2003 года.

Ранее сообщалось, что Путин не поздравил Зеленского с 9 мая, но выступил с посланием к народу Украины.

Также мы писали о том, что принц Чарльз может ради экономии сократить королевскую семью, удалив из нее Гарри и Меган.