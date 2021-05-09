В воскресенье, 9 мая, в Татарстане произошла авиакатастрофа - там пара разбилась на легкомоторном самолете, который до этого они решили угнать.

Об этом сообщает Life Shot.

"В Татарстане 56-летний мужчина с подругой угнали легкомоторный самолёт у знакомого. Но пролетели два километра и разбились насмерть. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители подтвердили, что к ним поступило сообщение о трагедии.

"В 12:54 поступило сообщение о жёсткой посадке в районе села Калейкино. В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта типа "Ермак" погибли два человека. Разрушений на земле нет. Спасатели деблокировали погибших", - рассказали в главке МЧС.

Напомним, в Мексике, где ранее одобрили законопроект о полной легализации марихуаны, произошла авиакатастрофа. В результате крушения небольшого самолета "Сессна" в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора погибли пять пассажиров и пилот. Один человек сумел выжить.

Также "Страна" писала, что во Франции произошла авиационная катастрофа. Здесь, в окрестностях городка Сент-Патус (недалеко от Парижа), в поле рухнул легкомоторный самолет класса Robin DR-400. Четыре человека погибли прямо на месте крушения.