В Вооруженных силах Украины по состоянию на воскресенье 9 мая зафиксировано уже 927 случаев заражения коронавирусом Covid-19 (+10 за минувшие сутки).

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Согласно информации ведомства, на изоляции и самоизоляции находятся 196 человек.

"За минувшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы пять человек", - говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в ВСУ первую дозу препарата получили 49 831 человек, в том числе 3 237 военных медиков.

"Повторно провакцинированы 277 человек. За минувшие сутки от Covid-19 было привито 850 человек", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за сутки 753 новых случая заболевания коронавирусом, 37 больных умерло.

Также мы писали, что ВСУ впервые испытали имитатор, который учит уничтожать вражеские самолеты и беспилотники.

Комплекс позволяет имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК "Тунгуска" (2С6), ЗРК "Стрела" (9К35), ЗРК "Бук" (9К37), ЗРК "С-300", ЗРК "Оса" (9К33), ППРУ-1 "Овод" (9С80), ПЗРК "Игла" (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.