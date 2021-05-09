В Украине ближайшей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем ​​9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В ночь на 10 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый), в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0...-4 градуса (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-4 градуса.

Ранее спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды и морозах.

Также о заморозках рассказывала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве что на крайнем востоке задержится немного дождя, а сильный ветер удержится на Левобережье.

Напомним, что мощный циклон Gregor принес в Украину обильные дожди и резкое похолодание, устойчивого тепла не будет еще как минимум неделю.