Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23% и это самый низкий показатель за всю историю.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

За неделю блок ХДС/ХСС упал еще на один процентный пункт.

За пять месяцев до выборов в Бундестаг блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли также один пункт, но сохранили лидерство - 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов (+1), Свободная демократическая партия - 12% (+1), ультраправая "Альтернатива для Германии" - 10%, Левая партия - 7%.

Напомним, что выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Недавно лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из лидеров партии Анналену Бербок в качестве кандидата в канцлеры.

Ранее "Страна" сообщала, что новый лидер ХДС Германии не видит оснований для сворачивания "Северного потока-2".

Также мы писали, что Канцлер Меркель объявила об укрощении третьей волны коронавируса в Германии.