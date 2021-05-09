В ночь на 9 мая в московском клубе "Мутабор" состоялось выступление Анастасии Топольской (известна как DJ Nastia) - супруги бывшего народного депутата, а ныне члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

У одних это вызвало возмущение, а у других удивление. Известно, что Сергей Лещенко сейчас почти открыто работает на Офис президента и в рамках этой работы регулярно борется с "пятой колонной Кремля" в Украине. А тут получается, его жена поехала выступать (и, очевидно, не бесплатно) в столицу "страны-агрессора".

Рассказываем, что об известно и скандале.

Секс-позитивная вечеринка

Травля артистки началась еще в субботу, 8 мая, когда стало известно о ее выступлении в российской столице на фестивале HOROVOD.

В частности, они сообщили, что мероприятие состоится 8-9 мая в московском клубе "Мутабор" и продлится 33 часа. Все это время диджеи ставят свою электронную музыку, сменяя друг друга за пультом. Среди участников анонсировали и Анастасию Топольскую, которая выступает под псевдонимами Dj Nastia и в новом образе — SHEIS.

На странице в Facebook указано, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев). Цена билета на фестиваль - 1800 рублей (около 700 гривен).

Интересно, что это мероприятие - не просто обычная электронная вечеринка. В правилах мероприятиях указано, что на "вечеринке можно делать все что угодно, но нельзя мешать другим". Организаторы предупреждают, что запрещена любая дискриминация, а также видеосъемка и фотографирование.

Кроме того, там указано, что на ней должны соблюдаться правила "секс-позитива с соблюдением принципа согласия".

"Секс-позитивизм" — это жизненная позиция, по которой тема секса должна превращаться из табуированной в повседневную, при условии, если на секс согласны обе стороны.

Те же и Стерненко

На анонс мероприятия с участием диджея Насти обратил внимание радикал Сергей Стерненко, который известен тем, что убил человека в Одессе, а также своим сроком за пытки и похищение человека.

"Уважаемый Сергей Лещенко, подскажите, пожалуйста, а ваша жена Анастасия Топольская, которая сейчас выступает в Москве, полетела туда сама или вместе с вами?" - написал Стерненко.

Позже он добавил, что Лещенко заблокировал его на фейсбуке: "Жаль, мог бы и объяснить почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны. Ну раз я больше спросить не могу, то поспрашивайте вы вместо меня", - добавил радикал.

Аналогичное объявление появилось и у народного депутата прошлого созыва Борислава Березы. С его слов, реакция Лещенко была та же - бан.

Также большой пост на тему выступления написал экс-глава СБУ, а ныне нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко:

"Гастроли в стране-агрессоре сейчас – это гадское сладострастное обогащение грязных чудовищ! И никак иначе. И это касается в первую очередь чиновников и членов их семей. Сейчас в соцсетях активно обсуждается сегодняшний "концерт" жены члена наблюдательного совета государственной "Укрзалізниці", бывшего народного депутата Сергея Лещенко в ночном клубе в Москве. Это действительно безобразно, аморально – когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины", – написал политик.

Вместе с тем, по словам Наливайченко, концерт жены Лещенко в Москве "не является чем-то беспрецедентным".

"По моим данным, та самая Настя Топольская – жена Сергея Лещенко – по несколько раз в год посещает оккупированный Россией украинский Крым. В частности, 23-го и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска "Чонгар". Повторная поездка в оккупированный Крыму жены Лещенко состоялась 20–24 сентября 2019 года. Поездки чиновников и членов их семей в Россию недопустимы, здесь не может быть никакого сомнения. Однако посещения ими временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами. И еще: санкции за поддержку и развлечения агрессора должны быть применены персонально, здесь и сейчас!" – заявил нардеп.

Джамала и удаленный комментарий

Несмотря на претензии, выступление артистки таки состоялось. Об этом сама Топольская сообщила на в сторис на своей странице в Instagram, а также в отдельном сообщении. При этом там было отмечен клуб "Мутабор" и город Москва - место проведения фестиваля.

"Доброе утро от SHEIS", - подписала свой пост Настя.

К слову, вчера высказывались предположения, что псевдоним SHEIS для выступления в Москве Топольская взяла специально, чтобы сохранить инкогнито. Но сегодня, как видим, она говорит о своем местонахождении совершенно открыто.

Яркий образ артистки не мог остаться незамеченным ее поклонниками: "Очень красивые глаза", "Принцесса", "Спасибо за чудесные сеты", - писали в комментариях артистке.

В то же время туда же ворвались и хейтеры: "Вот дурная, оставайся у москалей", "Старая и страшная шл@ха, деньги не пахнут? Держи добавки (эмоджи гробов) и корону на голову и между ног", "Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать", "Обслуга московии на работе" - писали националисты, возмущенные визитом артистки в Россию.

Появилась в комментах и победительница Евровидения-2016 Джамала: "Ого! Что за красотка!" - написала певица.

Однако тут же нарвалась на волну хейта. Ее обвинили в том, что она не стала "наезжать" на Настю, а свой пост писала на русском.

"Джамала, ты - лицемерное га*но. Тут ты про предков и подвиги, на отборе к Евровидению вместе с [ведущим Сергеем] Притулой клеймили техЮ кто ездит в Россию на гастроли. А как жена гнилого Леща - Топольская фоточку из концерта из Мацквы ко дню победы выкладывает, то она: Ого!!! Что за красотка!! Еще и на руцком комментируешь. Днищенское днище просто", - написали Джамале.

После этого Джамала снесла свой комментарий к посту Топольской.

Чем известна семья Лещенко

40-летний Сергей Лещенко и 33-летняя Настя Топольская поженились в 2017 году, когда Сергей еще был народным депутатом. Сейчас у него должность "поскромнее" - член набсовета "Укрзализныци", а вот зарплата поприятнее - ежемесячно он получает там около трети миллиона гривен.

С февраля-2021 пара обживается в скандальных апартаментах за 7,5 миллионов гривен. Эту дорогую недвижимость он приобрел в 2016 году.

Апартаменты Лещенко находятся в клубном доме бизнес-класса, там высокие потолки и большие окна. Сама семиэтажка стоит в укромном дворике неподалеку Золотых Ворот и Министерства культуры.

Пять лет назад новость о покупке квартиры наделала много шума. Большая жилплощадь, элитный район. Тогда депутату от БПП пришлось объясняться, что часть денег одолжил у совладелицы "Украинской правды" Алены Притулы, часть собрал сам, частично поучаствовала финансами и его возлюбленная Анастасия Топольская. Тогда они еще не были официально женаты.

Так, по документам квартира имеет 4 комнаты или 192 кв. м, принадлежит поровну двум супругам, а куплена была в 2016 году. Судя по декларации на сайте НАПК за жилье уплатили около 7,5 млн грн, что на момент покупки составляло $300 000. Сейчас же квартира в этом доме, но в два раза меньше по квадратуре продается почти за 10 млн грн.

НАБУ взялось проверять законность покупки квартиры. Однако никаких нарушений не обнаружило и дело к настоящему времени закрыто.

В начале марта пара вакцинировалась от ковида индийским "Ковишилдом". Тогда же Настя сообщила о побочных эффектах после прививки. В частности, ее тошнило и поднялась температура. "По ощущениям после вакцинации: утром подташнивало и температура 37,4. Был намек на лихорадку, но быстро попустило", - написала Топольская.