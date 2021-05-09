Сегодня в Украине празднуют День Победы. Онлайн-репортаж ведет "Страна".

Как и всегда, этот праздник оказался массовым - даже несмотря на карантин и позицию властей, которая пытается "перевести стрелки" на 8 мая и привить украинцам позаимствованный из Европы День памяти и примирения.

Как и всегда, не обошлось без выходок националистов, которые провоцировали празднующих в Киеве и Одессе.

"Страна" публикует главные выводы из сегодняшних событий.

Попытка сгладить противоречия

С одной стороны власть попыталась избежать в этом году разных скандальных выходок и ляпов, который допустили на прошлый День Победы.

В "Слуге народа" тогда назвали праздник "днем скорби" и призывали не считать 9 мая триумфом. В этом году партия президента просто поздравила с Днем победы.

Отличился год назад и Владимир Зеленский. Он внес в список борцов с нацизмом поэтессу Елену Телигу, которая сотрудничала с нацистами во время оккупации и работала в коллаборантской газете "Волынь".

Также президент во время своего прошлогоднего выступления не разу не упоминал о Красной Армии. И перечисленные им герои вроде Кожедуба или Павличенко остались как бы в вакууме.

В этом году он исправил ситуацию: Телига из поздравления Зеленского исчезла, а советскую армию он один раз таки упомянул. Но это все равно меньше, чем термин "антигитлеровская коалиция", который президент произнес дважды.

Одновременно Зеленский повторил, как и в прошлом году, весь список украинцев, которые прославились во время войны: как воевавшие за СССР Кожедуб, Берест и другие, так и выходец с западной Украины Майкл Стренк, сражавшийся за США.

Как и в прошлый раз, цветы к Вечному огню возложило руководство Рады - Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук. А вот бывший "порохобот" и министр Кабмина Олег Немчинов даже поставил на аватарку в Facebook фотографию своего дедушки - героя Советского Союза.

Также в этом году МИД и Минобороны хотя бы вспомнили о Дне победы (в прошлом году эти ведомства праздник начисто проигнорировали).

Правда, сделано это было, что называется, скрепя сердце. Дипломаты никого ни с чем не поздравили, а начали рассказывать "страшную правду" о войне. А военные ни словом не упомянули о Германии, зато вспомнили в контексте Второй мировой войны нынешний конфликт с Россией.

Генштаб же вообще опубликовал пост, который начал со слов: "смерть российским врагам!".

Всё это тем более удивительно, что внешняя политика и оборона - это сфера ответственности лично Зеленского. То есть персонально себя президент представляет как бы сторонником Дня Победы, тогда как по факту проводит линию на дискредитацию этого праздника.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль как в прошлом году, не отреагировал на День Победы. Поздравлений также нет на сайте правительства.

Позитив, что в этом году не проводили унизительной дезинфекции на месте возложения цветов. То есть власти (пусть и не единодушно) попытались хоть как-то учесть предыдущие ошибки. Хотя, как показали последующие события, на практике сильно ничего не поменялось.

Провокаторы никуда не делись

На данный момент известно о двух инцидентах с националистами.

В Киеве 16-летний радикал из тусовки главы С14 Карася показал нацистское приветствие ветерану, который проходил мимо в форме и орденах. А в Одессе радикалы пытались вырвать из рук женщины портрет маршала Жукова, из-за чего завязалась драка.

В обоих случаях полиция реагировала неадекватно. Киевскому "зигователю" только после публикации видео "Страной" выписали мелкий админштраф. А одесским провокаторам вообще ничего не было: в полицию забрали женщину и тех, кто ее пытался защитить (в частности, активиста антимайдана Мориса Ибрагима).

То есть практика попустительства праворадикалам никуда не делась. Что было видно и по недавнему маршу в честь дивизии СС "Галичина", где так же зиговали и точно так же за это последовал мелкий штраф. Тогда как за советскую символику заводят уголовные дела.

Активничает и полиция, которая пыталась увести от Вечного огня в Киеве двух бабушек в орденах, которые принесли в парк Вечной Славы портрет маршала Жукова. Но люди не дали этого сделать.

Итак, косметически, на уровне слов, тактика властей поменялась, по факту же все по-старому.

К слову, примечательный случай произошел и накануне во Львове. Там националисты в присутствии нардепа от партии Порошенко Федыны вновь "праздновали" создание дивизии СС "Галичина"и обещали провести следующий марш в Москве и в Донецке. Несмотря на то, что аналогичное мероприятие в Киеве власти формально осудили, на события во Львове никакой реакции не было.

Девятое мая, а не восьмое

Еще один вывод - день памяти и примирения 8 мая так и остался праздником чиновников, но не простых людей. Это видно по уровню народной поддержки.

Неприятие этого праздника в Украине понятно - мало кто верит власти.

Ее "память" выражается в переписывании истории с попыткой заретушировать роль СССР в Победе. Также нет искренности в призывах к примирению: Украина никак не может примириться даже с жителями собственных территорий на Донбассе и в Крыму. Обещая им лишь поражение в правах в случае реинтеграции.

Ну, и в целом слишком это явная попытка заменить 9 мая с его логикой Победы на постоянную скорбь. Что, разумеется, у народа, победившего нацизм, сочувствия вызвать не может.

Более того - вызывает протестные настроения. Которые выражаются в том числе через массовое празднование Дня Победы. Раньше этот праздник был тоже всенародным, но более формализованным из-за участия чиновников, которые пиарились на 9 мая.

Теперь же этот праздник получил некое второе рождение. Даже несмотря на то, что в живых осталось очень мало действительно воевавших людей.

И особенно хорошо виден контраст массовости на фоне недавно проведенного в Киеве марша в честь дивизии СС "Галичина". Киев (не говорят уже об Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье) показал, кто для него на самом деле являются героями.