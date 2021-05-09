Предстоятель Украинской Православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий после Панихиды 9 мая напомнил, что фашизм является крайней степенью общественной гордыни.

Его слова приводит Центр информации УПЦ в Facebook.

"Мы чтим память тех, кто принес свою жизнь на жертвенник Отечества, защитил свою веру, защитил свою землю. Эта великая Победа дала миру возможность существования, ведь фашизм - крайняя степень общественной гордыни. Гордыня уничтожает как человека, так и общество. Храни нас Господь, чтобы мы были наполнены любовью и терпением друг к другу, и чтобы такой трагедии, которую мы сегодня вспоминаем, больше никогда не произошло", - сказал он.

Митрополит Онуфрий поздравил всех с Днем Победы над фашизмом.

"Поздравляю всех с Днем Победы! Мы сегодня чествуем тех наших вождей и воинов, положивших свои жизни на поле брани, отдавших жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили на земле. Пусть Господь упокоит их души. А тем, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, пусть даст им здоровье и Свое благословение. С праздником Пасхи Христовой и с Днем Победы! Христос Воскрес", - добавил он.

Напомним, в Киеве прошел марш партии Оппозиционная платформ - За жизнь (ОПЗЖ) против фашизма. В марше приняли участие сотни людей. Они прошли по улице Грушевского, мимо радикалов, которые зиговали в сторону ветеранов.