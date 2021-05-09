Падение китайской ракеты "Чанчжэн 5В" в Индийский океан попало на видео
В сети опубликовали видеоролики, на которых снято вероятное падение потерявшей управление китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5В". Ее остатки благополучно упали в Индийский океан.
Значительная часть обломков сгорела в атмосфере. Отдельные элементы рухнули в воду к северу от Мальдивских островов.
В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.
Тяжелая 22-тонная ракета-носитель "Чанчжэн 5В" стартовала с космодрома на юге Китая 29 апреля. Она вывела на околоземную орбиту основной модуль третьей орбитальной космической станции КНР, которую планируется развернуть к 2022 году.
Ученые предполагали, что ракета может упасть где-то в Азии.
Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE— 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) May 9, 2021
צילום של הטיל הסיני חולף מעל ישראל כפי שנצפה מחיפה ב5:11 בבוקר.@kann_news@N12News@newsisrael13 pic.twitter.com/ydMWpxMm41— CYA (@CYA90930064) May 9, 2021
Видео: twitter.com/0_F_0, twitter.com/CYA90930064
Как сообщала "Страна", Китай вывел на орбиту спутник "Яогань-34". Этот космический аппарат поможет в строительстве дорог и оценке урожаев.