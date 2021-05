В сети опубликовали видеоролики, на которых снято вероятное падение потерявшей управление китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5В". Ее остатки благополучно упали в Индийский океан.

Значительная часть обломков сгорела в атмосфере. Отдельные элементы рухнули в воду к северу от Мальдивских островов.

В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.

Тяжелая 22-тонная ракета-носитель "Чанчжэн 5В" стартовала с космодрома на юге Китая 29 апреля. Она вывела на околоземную орбиту основной модуль третьей орбитальной космической станции КНР, которую планируется развернуть к 2022 году.

Ученые предполагали, что ракета может упасть где-то в Азии.

Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE