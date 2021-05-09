На Закарпатье правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в расклеивании в Берегово листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Об этом написал директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня есть интересные и оптимистичные новости. Задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источника в различных правоохранительных органах", - написал он.

Тужанский отмечает, что молодых людей задержали в эти выходные, на основании статьи 161 УК "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По его данным, все задержанные - из Днепра, а вычислили их благодаря записям с камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали автомобиль для передвижения и осуществили несколько звонков для координации.

Тужанский предположил, что скорее всего "расклейщики" были "дилетантами по найму" и поэтому теперь "очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным недавним провокациям (письма и смс с угрозами, видео и т.д.)".

В ближайшие дни подозреваемые будут в Закарпатье, где им изберут меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу.

Напомним, что 2 мая на Закарпатье расклеили провокационные антивенгерские листовки.

"2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - сообщили правоохранители.

Также мы писали, что венгерские организации Закарпатья и ранее получали письма с угрозами.