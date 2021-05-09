Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония назначена на 11:00 вторника 11 мая. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как передают РИА Новости.

"Одиннадцатого будет (церемония прощания - Ред.), на Троекуровском кладбище. Собирались вначале на родине в Томске, но потом посоветовались, и губернатор звонил, и наша команда. Одиннадцатого мая в 11.00 прощание", - ответил Зюганов на вопрос журналистов о дате и месте похорон бывшего секретаря ЦК КПСС, который ушел в мир иной 7 мая, на 101-м году жизни.

Егор Кузьмич Лигачев - советский партийный и государственный деятель. Секретарь ЦК КПСС в 1983-1990 годах и член Политбюро в 1985-1990 годах. В июле 1990 года освобожден от должности секретаря ЦК и выведен из состава Политбюро. С этого времени не поддерживал отношения с Михаилом Горбачевым. Во время событий 19-22 августа 1991 года Лигачев поддержал ГКЧП, но в нем не участвовал.

Как сообщала "Страна", один из российских олигарховов обиделся на главного коммуниста России Зюганова и подал на него в суд. Представитель предпринимателя заявила, что 9 января Зюганов на заседании Госдумы сделал заявление, в котором назвал бизнес олигарха аферой и преступлением.

Напомним, что компартия России выдвинула на смену Путину директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.