Вооруженные силы России получат невидимую для радаров авиабомбу "Дрель"
Российские вооруженные силы уже в этом году получат авиабомбу "Дрель", которую не замечают радары.
Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью российскому агентству Интерфакс.
По заявлению разработчика, это взрывное устройство почти невозможно распознать с помощью радаров.
"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов", - сказал Борисов.
"Дрель" - это планирующая авиабомба разработки научно-производственного объединения "Базальт" (входит в "Ростех"). Устройство предназначено для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетическими установками и зенитных ракетных комплексов.
О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году, тогда же начались госиспытания бомбы. Она будет применяться самолетами оперативно-тактической авиации.
Ранее сообщалось, что из-за дождей в России в октябре 2019 года испытания авиабомбы "Дрель" были перенесены.
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