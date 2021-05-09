Российские вооруженные силы уже в этом году получат авиабомбу "Дрель", которую не замечают радары.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью российскому агентству Интерфакс.

По заявлению разработчика, это взрывное устройство почти невозможно распознать с помощью радаров.

"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов", - сказал Борисов.

"Дрель" - это планирующая авиабомба разработки научно-производственного объединения "Базальт" (входит в "Ростех"). Устройство предназначено для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетическими установками и зенитных ракетных комплексов.

О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году, тогда же начались госиспытания бомбы. Она будет применяться самолетами оперативно-тактической авиации.

Ранее сообщалось, что из-за дождей в России в октябре 2019 года испытания авиабомбы "Дрель" были перенесены.

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