Ресурсы, близкие к Офису президента, обвинили "Страну" чуть ли не в провокации после того, как издание показало "зигование" радикалов в Киеве.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Ресурсы, связанные с Офисом президента, как под копирку пишут, что малолетний зигомет у парка Славы это чуть ли не провокация "Страны". Хотя все видели, что он стоял в группке ультраправых, которых привёл Карась и, как уже выяснилось, является членом Правого сектора", - говорится в сообщении.

В связи с этим издание решило напомнить, что первоочередную ответственность за подобное несут именно власти страны.

"И ответственность за то, что в День Победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии несут в первую очередь власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно", - говорится в заявлении.

Напомним, националисты устроили провокацию прямо возле парка Славы, куда ветераны пришли возложить цветы по случаю праздника Дня Победы. А один из них даже начал зиговать, когда возле них проходил ветеран в мундире.

"Страна" уже рассказывала о подобном случае с зигованием, который произошел в Киеве. Участнику прошедшего 28 апреля марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимиру Кошовенко, который во время шествия использовал нацистское приветствие, грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев либо админарест на 15 суток.