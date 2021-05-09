В Кремле фиксируют проявления неонацизма в странах Европы, Украине, а также в Прибалтике. Но неонацизм является неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента страны Владимира Путина в честь Дня Победы о "сборище недобитых карателей".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. В Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - сказал Песков, как передает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ, напомнил, в частности, о добровольческой дивизии СС "Галичина", отметив, что ее последователи "маршировали совсем недавно в Киеве".

"Поэтому эти проявления вполне очевидны", - подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы, заявил, что сегодня есть попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. "Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей", - отметил он.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Украине на День Победы 9 мая 2021.

Как сообщала "Страна", во Львове в День памяти и примирения анонсировали марш в честь дивизии СС "Галичина" по Москве.

Также мы писали о том, что в Украинском Хельсинском союзе по правам человека создали базу символов ненависти, которые сейчас используются в Украине. В них попали праворадикальные организации и движения, которые действуют под эмблемами с расистскими и нацистскими корнями.

Интересно, что в неподконтрольном Донецке на посвященном Дню Победы шествию "Бессмертного полка" украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян пронесла портрет дедушки-ветерана президента Украины Владимира Зеленского.