В Украине снова скандал с публичным "зигованием" националистов. На этот раз не удержался представитель "Правого сектора", который вскинул руку в приветствии, когда мимо шел пенсионер, увешанный медалями.

Полиция отреагировала только после скандала в соцсетях. Как это было и с похожим случаем - во время марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве. Там нацистское приветствие показал один из участников, которому через несколько дней вменили мелкое хулиганство.

"Страна" разбиралась в новом скандале, который уже активно обсуждается в соцсетях.

Бросил "зигу" ветерану

Празднование Дня Победы в Киеве не обошлось без провокаций. Самой заметной из них стало происшествие возле Киевского дворца детей и юношества.

Именно там корреспонденты "Страны" засняли циничное "приветствование" нацистским жестом проходившего мимо пожилого ветерана от радикала в балаклаве.

Никаких действий от правоохранителей в ответ на этот поступок не последовало, хотя все происходило у них перед глазами.

"Зигователь" находился на акции националистов, собранных лидером ультраправой организации "С14" Евгением Карасем поблизости от места, где люди возлагали цветы павшим в боях против нацизма.

Уже после того, как наше видео распространилось по соцсетям, полиция отыскала молодчика. Им оказался 16-летний подросток по имени Михаил, который представился "представителем правой молодежи".

Ему оформили протокол по факту мелкого хулиганства, но так как подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальную полицию. Уже понятно, что серьезного наказания для него не будет.

16-летний зигометатель Михаил

Интересно, что телеграм-каналы, связанные с Офисом президента, синхронно сразу нашли виновного в происходящем на видео "Страны". И им оказалась... сама же "Страна". Якобы именно наше издание устроила чуть ли инсценировку с целью сделать "картинку для российских СМИ".

"Ресурсы, связанные с Офисом президента, как под копирку пишут, что малолетний зигомет у парка Славы это чуть ли не провокация "Страны".

Хотя все видели, что он стоял в группке ультраправых, которых привёл Карась.

И ответственность за то, что в День Победы над нацизмом в Киеве вскидывают руку в фашистском приветствии несут в первую очередь власти, которые позволяли все последние годы неонацистам чувствовать себя совершенно вольготно", - отреагировал телеграм-канал "Политика страны".

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва изложил контекст и хронологию событий.

"1. Карась и Ко вывесили около парка Славы плакаты явно провокационного содержания. Полиция не реагирует.

2. Один из группы Карася зиганул, когда мимо проходил ветеран. Полиция не реагирует.

3. Видео с зигующим выкладывает "Страна".

4. Первая реакция власти - через подконтрольные ресурсы как под копирку идёт вброс, что это якобы провокация "Страны", которая чуть ли не сама организовала "картинку".

5. Полиция составляет админпротокол на зигомета. Он назвал себя представителем "правой молодёжи". То есть, очевидно, что человек пришёл с Карасём.

6. После этого со стороны власти пошёл новый "месседж" - что, мол, Офис президента очень недоволен зигометами, которые "создают картинку росСМИ" и требует силовиков карать по всей строгости. Те и карают - составляя протокол за мелкое хулиганство. Также кстати как и зигомету на марше СС Галичина. "Страшное" наказание. Не сравнить с тюремным сроком, который грозит за демонстрацию советской символики.

7. На самом деле, реальные меры, которые нужно предпринять очевидны. Привлекать к ответственности надо не только зигометов, но и организаторов провокаций - руководителей ультраправых, а также (что ещё важнее) их крышевателей из числа политиков и силовиков. И наказывать не мелкими штрафами. А максимально жестко. И это будут реальные действия, которых от нынешней власти, впрочем, уже и не ждут".

Это уже второе "зигометание" за последние недели в Киеве. 28 апреля во время марша в честь дивизии СС "Галичина" националист Владимир Кошовенко показал характерный знак, однако за это отделался очень легко – ему грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев, либо же админарест на 15 суток.

Впрочем, сегодняшнее событие оказалось намного циничнее, чем прошлое – по крайней мере, тогда "зиговали" не перед ветеранами и не в главный праздник их поколения.

Тот же цинизм - когда националисты в Одессе пытались вырвать из рук женщины портрет маршала Жукова, после чего ее забрали в полицию, а радикалов - не тронули.

При этом напомним, что буквально сегодня Зеленский записал видео, где обрушился на тех, кто слишком, по его мнению, помпезно празднует День Победы и покритиковал за фразу "можем повторить". И обошел молчанием другую тему - что в Украине вольготно себя чувствуют те, кто открыто исповедует нацизм.

"Видосикам Зеленского теперь никто не поверит"

Действия радикалов, а также отсутствие реакции копов возмутили украинских пользователей соцсетей.

"Мне сейчас очень сложно сдержать эмоции... мне стыдно за то, что моя страна сейчас такая. Эти люди с орденами не заслуживают такого отношения. Полиция пока никак не отреагировала", - написала спецкор "Страны" и автор блогов "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.

Телеведущий Макс Назаров раскритиковал президента. По его мнению, вместо реальный боорьбы с нацизмом Зеленский просто записывает очередные ролики.

"Г-н президент Владимир Зеленский, Вы можете записать ещё 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто Вам не верит сегодня и не поверит завтра:

пока ветеранов в этом государстве зигом приветствуют наци, а полиция стоит и жуёт сопли, охраняя этих самых наци

пока в моём родном городе прокуратура шьёт дело за красный флаг на балконе, а в Полтаве строят дома со свастикой на фасаде

пока власть строит из себя дурачков, не зная, что по центру столицы маршируют наци, а после - обсирается, грозно размахивая пальчиком

продолжайте, г-н президент, помощники обязательно похвалят и скажут, что Вы - лучший", - написал телеведущий.

Журналист Павел Кухаркин эмоционально отреагировал на произошедшее.

"У@бки! С@ка, нет слов. В столице Украины встречают ветерана ВОВ зигой. Если эта власть не начнёт действовать ее ждёт участь нацистских преступников", - написал журналист.

Возмутился и "слуга народа" Максим Бужанский. Его также, как и многих, не устроило бездействие копов.

"Уважаемая полиция, зигующий подонок - это позор.

Зигующий в лицо ветерану подонок в День Победы, это позор вдвойне.

И да, когда вы не реагируете на нарушение закона, вы сами нарушаете закон", - написал народный депутат.

Общественный деятель Александр Скубченко возмутился, что в последнее время советская символика вызывает в Украине намного больше сопротивления, нежели символы нацизма:

"Огромное количество цветов у момументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне — чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты; в меньшинстве.

За символику Победы — до 5 лет тюрьмы, за нацистскую — админпротокол. Как бы не старалась власть стереть из памяти Великую Отечественную войну и День Победы, ничего не вышло. Значит, у Украины есть шанс ожить после оккупации майдана. А нацисты майдана… Есть такая истина почвоведа: все, что попадает в землю, становится землей. Дерьмо, микробы, жестяные банки, остатки городов и останки живых – вообще всё. Все эти нацисты тоже. На всём этом потом цветут цветы и колосится хлеб. А значит, по-своему, они тоже нужны. Главное, что мы всё помним и мы ничего не забудем! Никакой майдан не заставит нас предать память предков, предать себя", - пишет Скубченко.