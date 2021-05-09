Президент Владимир Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, осмотрев экспозиции, посвященные борьбе с нацизмом.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

"В День победы над нацизмом Президент Владимир Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и осмотрел экспозицию выставок "История Второй мировой войны" и "Украина. Неоконченная война", - говорится в сообщении.

Зеленский побывал в музее ко Дню победы. Фото: Офис президента

Напомним, в неподконтрольном Донецке на посвященном Дню Победы шествию "Бессмертного полка" украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян пронесла портрет дедушки-ветерана президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" писала, что президент записал длинное 11-минутное видео по 9 мая. Глава державы долго перечислял картинки мирной жизни столицы сегодня и сказала, что это существенно отличается от Киева 1943 года, который был оккупирован нацистами.

До этого мы писали, что в Министерстве обороны Украины опубликовали пост о Дне Победы, в котором не вспомнили о Германии, но упомянули Россию.