В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с водителем и 15-летним пассажиром, врезался в дерево. И водитель и пассажир погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"8 мая около 21.00 в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение от медиков о ДТП с пострадавшими в с. Антополе Андрушевской городской громады. Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой громады, очевидно, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Его 15-летнего пассажира госпитализировали с травмами, но парень скончался в больнице.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту ДТП, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщала "Страна", в ДТП погиб украинский судья по легкой атлетике Виктор Ласточкин. Его жена и дочь остались живы, однако девочке необходима операция (у нее перелом бедренной кости со смещением).

Напомним, что 8 мая на трассе Киев - Чоп произошло серьезное ДТП.